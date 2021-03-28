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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Fethiye’de sokak ortasında kavga:1 ölü, 1 yaralı

Fethiye’de sokak ortasında kavga:1 ölü, 1 yaralı

- yaralı kadının kısa görüntüsü

Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

-- polislerin incelemesi
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, Azeri uyruklu bir kadın yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Yeni Mahalle'de, inşaatta çalışan iki arkadaş S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçakla Cömert ve Azeri uyruklu kadın Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Cömert, yaşamını yitirdi. Azeri uyruklu kadın Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerince çalışması sonucu gözaltına alındı. (MY-OD-
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