Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK buldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK buldu

Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK buldu

-Ekiplerin arama çalışması

Şelale Ormanlı Tatİl 

--Kaybolan kişilerin bulunması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından 4 saatlik arama sonucunda bulundu. İlçeye tatile gelen Fatma A. (31) ve Türkay G. (34), Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen ikili şelale mevkisinde yolunu kaybetti. Kendi imkanlarıyla geri dönemeyen ikilinin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından bulunan iki kişiy ilçeye getirildi.
Fatma A. ile Türkay G’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (MY-OD-
İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı