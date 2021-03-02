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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

- ekiplerin müdahalesi

Orman Yangını Trol 

-- detaylar

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye İlçesinde çıkan orman yangını İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşil Üzümlü Mahallesi Bucak Mevkiinde orman yanını çıktı. Alevlerin gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. (MY-BT-Y)
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