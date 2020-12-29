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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Fethiye’de Müslüman olan İngiliz “Elif” adını aldı

- Fethiye’de Müslüman olan İngiliz “Elif” adını aldı

- Fethiye Müftütü kamil Oktay'ın anlatımları

İslam İslamiyet Gesi Göreme Şahit 

--müftü oktayın duası
-- İngiliz Charlotte Marie Atkinson Kelime-i Şehadet getrimesi
-- İngiliz Charlotte Marie Atkinson röprtaj
--detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde Müslüman olan İngiliz “Elif” adını aldı. İlçeye 5 yıldır tatile gelen, 1,5 yıldır da kentte yaşayan İngiliz vatandaşı Charlotte Marie Atkinson, Müslüman olmaya karar verdi. İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Atkinson, Müftü Kamil Oktay rehberliğinde yapılan törende, şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdi. Müslüman olan Atkinson, Elif adını aldı. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Atkinson, “Son yıllarda manevi olarak büyük problemler yaşadım. Türkiye'ye geldiğimde insanlar bana çok yardımcı oldu. Bunu kendi ülkemde göremedim. Yaptığım araştırmalarda, bu yardımseverliğin kaynağının İslamiyet'e dayandığını öğrendim. Araştırmalarımın ardından Müslüman olmaya karar verdim. İslamiyet'te beni en çok camiler ve ezan sesi etkiledi” diye konuştu.
Müftü Oktay, ihtida belgesini verdiği Atkinson’a, dini kitap ve hediye takdim etti. (MY-OD-
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