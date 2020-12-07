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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

- ölen kadının fotoğrafı

Kadın Cinayeti Akalan Polis Ekipleri Genç Kadın Cinayet 

-- olay yerinden görüntüler
-- cesedin çıkarılması
-- yakınların sinir krizi geçirmesi
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Genç kadını bıçaklayıp öldürdüğü ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Tanju Acar'ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde 446 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selvan Acar'dan (25) bir süre haber alamayan yakınları Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre kapıyı çalan yakınları içerden ses gelmeyince açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan. Acar'ın koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanmış olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Selvan Acar'ın eşi Tanju Acar'ın (30) yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan cinayet şüphelisi Tanju Acar'ın eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi. Çiftin 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. (MY-OD-
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