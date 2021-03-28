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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı

- Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı

- alevlerin yükselmesi

İkinci El Eşya 

-- ekilerin müdahalesi
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde ikinci el eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saate söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel bulvarı üzerinde bulunan ikinci el eşya satan bir iş yerinin deposunda tadilat çalışması yapıldığı sırada sprel makinesinden çıkan kıvılcım minderlere sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevlere itfaiye ve mahalle sakinleri müdahale etti. Yangına yakın bazı evlerin camları, sıcak nedeniyle patladı. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ikinci el eşyalar küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (MY-OD-Y)
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