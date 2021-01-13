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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye’de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 1 tutuklama

Fethiye’de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 1 tutuklama

- zanlıların adliyeye getirilişi

Adli Kontrol Kooperatif İhaleye Fesat Orman Muhafaza Memuru Müfettiş 

-- detaylar

( MUĞLA ) Fethiye’de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 1 tutuklama MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı. Orman Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinin yaptığı incelemede devleti 2 milyon 138 bin 492 lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında kooperatif başkanı, orman mühendisi, memur ve işçinin olduğu 13 kişi Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Alınan ifadeler doğrultusunda gözaltı sayısı 14’e çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan orman muhafaza memuru Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MY-OD-
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