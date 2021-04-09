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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu...Polisi görünce dolabın içine saklandılar

Fethiye'de horoz dövüşü operasyonu...Polisi görünce dolabın içine saklandılar

Polis kamerası görüntüleri

Horoz Dövüşü Akalan Kamera Polis Kamerası Polis Ekipleri 

-Horozların fotoğrafları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında 20 kişiye 120 bin lira ceza kesilirken, polisi görünce dolabın içine saklanan iki şahıs ise polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi'nde bir binada horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye giderek operasyon düzenledi.
Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 120 bin lira ceza uygulandı. Ekipler tarafından yapılan aramada ele geçirilen 4 horoz Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Operasyonda bir kişinin kaçmaya çalıştığı ve dolabın içine saklanan 2 kişinin yakalanma anları polis kamerasına yansıdı.
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