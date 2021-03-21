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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Fethiye’de hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Fethiye’de hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

- kamyonun devrilmiş hali

Polis Market Polis Ekipleri Trol 

-- marketin önüne devrilmiş hali
-- ekiplerin incelenemesi
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Selim İnanç idaresindeki 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz-Fethiye yolunda bir marketin önüne devrildi. Kazada, kamyon sürüsü Selim İnanç (54) ile kamyondaki Mustafa Çolak (43) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle çevrede büyük panik yaşanırken, markette de hasar oluştu. Kazanın ardından kamyon, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.
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