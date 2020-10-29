Fethiye’de etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

-suların içinde ilerleyen araçlar

-detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar şehir merkezlerinde zor anlar yaşadı. İlçede gece başlayan sağanak yağmur nedeniyle Taşyaka Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi ve Sanayi Sitesi'nde su birikintileri oluştu. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Bazı okul ve evlerin bahçeleri de suyla doldu. Belediye ekiplerince tıkanan su giderlerinin açılması için çalışma başlatıldı. Metrekareye 55 kilogram yağış Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye son 12 saate metrekareye 55 kilogram yağış düştüğünü, yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.



loading...