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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye’de el freni boşalan tır apartmana çarptı

Fethiye’de el freni boşalan tır apartmana çarptı

Tırın apartmana çapmış hali

Deprem 

-Vatandaşların izlemesi
-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, apartmana çarptı.Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkiinde 48 JC 884 plakalı tırı, sürücüsü sokak üzerinde park ederek evine gitti. Bir süre sonra geri hareket eden tır yokuş aşağı giderek bir apartmana çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü duyan bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar deprem oluyor sanarak dışarı çıktı. El freninin boşalması sonucu hareket ettiğini iddia edilen kaza nedeniyle araç ve binada hasar oluştu. Tır, devrildiği yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
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