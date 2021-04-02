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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Fethiye’de dinamik denetim yapıldı

Fethiye’de dinamik denetim yapıldı

kaymakamın işteleri denetimi

Koronavirüs Hatıra Fotoğrafı Maske Dağıtımı Sivil Toplum Eyüp Fırat 

-maske dağıtımı
-yeni evli çifte maske vermesi
-detaylar
-kaymakam eyüp fırat röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine çıkan Kaymakam Eyüp Fırat, tedbirlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Kaymakam Fırat ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyuk ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Covid-19 tedbirlerini denetledi. Denetlemeler sırasında nikah merasiminden yeni çıkan ve Beşkaza Meydanı'nda fotoğraf çektiren çiftin maskesi olmadığını fark eden Fırat, genç çifte maske verdi. Tedbirlere uymaları konusundan uyarıda da bulunan Fırat, çiftin hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi. Çiftle fotoğraf çektiren Fırat, esnaf ve yolda gördüğü vatandaşlara da belirlenen kurallara uyulması konusunda uyarı yaptı. Fırat, gazetecilere, tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kolluk kuvvetleriyle sürekli denetim yaptıklarını söyledi.

Fethiye'de herkese ulaşıp belirlenen tedbirlere uyulması konusunda herkesi ikna edeceklerini ifade eden Fırat, "Önceliğimiz uyarı yapıp kurallara uyulmasına sağlamak. Israr edenlere de cezai işlem uyguluyoruz. Bu mücadeleyi birlikte yapacağız." dedi.

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