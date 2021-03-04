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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye’de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

Fethiye’de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

ekiplerin sahil bandında denetimi

Polis Gesi Allah 

-yoğunluğun olduğu alandan görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de denetimlere başlandı. Kaymakam Eyüp Fırat ile kolluk kuvvetleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Covid-19 tedbirlerini denetledi. İlçede yaşanan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, sahil bandındaki çimlerde yoğunluk oluşturdu. Bekçi ve polisler, sahilde toplu oturan, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan kişilere cezai işlem uyguladı. Öte yandan polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı. "Denetimlerden ödün vermeyeceğiz" Sabah başlayan denetimlerin gün boyu devam ettiğini belirten Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muğla'nın yüksek riskli illerden olduğunu hatırlatarak, "Bunu değiştirmek, maviye dönmek bizim elimizde. Herkes birbirinin sağlığından sorumlu. Belirlenen kurallar çerçevesinde yaşayarak inşallah bu virüsün de sonunu getireceğiz. Bugün, salgın süresindeki en yüksek sayıyla, 480 personelle sahadaydık. Denetimlerden ödün vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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