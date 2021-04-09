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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Fethiye’de bir ev alev alev yandı

Fethiye’de bir ev alev alev yandı

- alevlerin yükselmesi

Polis Yükselen Yangına Müdahale 

-- çatının çökmesi
-- ekipelerin müdahalesi
--detayar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Karaçuha Mahallesi Çalıca mevkiinde iki katlı evin ikinci katında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark edenler 112 Acil çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısını kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken alevlerle kaplanan çatı çöktü. Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Evde büyük çapta hasara yol açan yangının, elektrik aksamından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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