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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye'de 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

Fethiye'de 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

Göçmenlerin otobüsler ile gelişleri

Kaçak Göçmen Yurt Dışı Ormanlı Kaçış Polis Ekipleri 

-Göçmenlerin salona girişleri

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grubun yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçış hazırlığında olduğunu öğrendi. Takibe alan ekipler, Faralya Mahallesi'nde ormanlık alanda tekne beklerken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran ve Irak uyruklu 97 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla biri Irak uyruklu 10 şüpheli de gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenlerin burada yapılan işlemlerinin ardın Fethiye kapalı spor salonuna konuldu. Yabancı uyrukluların işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. (MY-OD-
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