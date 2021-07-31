Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Fethiye Belediye Başkanı Karaca: “Sabotaj olduğunu düşünüyoruz”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fethiye Belediye Başkanı Karaca: “Sabotaj olduğunu düşünüyoruz”

Fethiye Belediye Başkanı Karaca: “Sabotaj olduğunu düşünüyoruz”

-Bölgeden görüntüler

Görgü Tanığı Yangın Ormanlı Gesi Orman Yangını 

--Kaymakam açıklama
--Belediye başkanı açıklama

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yangının sabotaj sonucu meydana geldiğini düşündüklerini açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Kaymakam Eyüp Fırat yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Karaca, “Sabotaj olduğunu düşünüyoruz” Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Türkiye’nin 66 noktasında çıkan yangınların sabotaj olma ihtimali büyük ihtimal. Maalesef burada da bu konu üzerinde duruluyor. Bir çok görgü tanığından aldığımız neticeler doğrultusunda bizler bu yangının sabotaj nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman yerleşim alanı ve oteller bölgesini tehdit eder durumda değil” diye konuştu.
Kaymakam Eyüp Fırat ise yangın söndürme çalışmalarının ekipler tarafından yürütüldüğünü, ekip olarak herkesin yangın bölgesinde olduğunu ifade etti.
(OD-MÇ-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı