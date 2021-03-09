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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü

Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü

OLAY YERİ

( MUĞLA ) MUĞLA

Kırım Bild 


- Fethiye Antalya yolunda meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye gönderilen kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Kaza saat 15:45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (İK-
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