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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Festival’de Patlatılan Havai Fişekler Maymunları Korkuttu

- Festival’de Patlatılan Havai Fişekler Maymunları Korkuttu

Maymunlardan detay

( BANGKOK ) - Festival’de patlatılan havai fişekler maymunları korkuttu BANGKOK

Bebek Havai Fişek Gösterisi Festival Resif Havai Fişek 


- Tayland’da bir tapınakta düzenlenen festivalde yapılan havai fişek gösterisi maymunları korkuttu. Tayland'ın Lopburi kentinde bulunan Budist tapınağında düzenlenen bir festivalle patlatılan havai fişekler, tapınakta yaşayan maymunları korkuttu. Maymunlar için düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı festivalde havai fişekler tek tek ateşlendi. Korkuya kapılan maymunlar festivalin gerçekleştirildiği alandan kaçtı. Festivale katılan Chokchai Panumas, “Maymunlar normalde oldukça agresif ancak korktukları zaman bebek gibi oluyorlar” dedi.

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