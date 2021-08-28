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Ferhat Göçer 20 yıl sonra aynı sahneye çıktı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ferhat Göçer 20 yıl sonra aynı sahneye çıktı

Ferhat Göçer 20 yıl sonra aynı sahneye çıktı

Konser öncesi Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun konuşması

Restorasyon Esnaf Bild Etiler Kışla 

-konserden genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Belediyesi’nin halka ücretsiz olarak düzenlediği ’Kale Konserleri’ kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer 20 yıl önce çıktığı Bodrum Kalesi sahnesinde 20 sonra tekrar sahne aldığını söyledi.

Bodrum Belediyesi yaz sezonunu yeniden canlandırmak için düzenlediği 'Bodrum Belediyesi Kale Konserleri’nin kapsamında Yeşim Salkım, Sakiler, Şevval Sam’dan sonra önceki gece kalede Ferhat Göçer konser verdi. Pandemi koşulları gözetilerek gerçekleştirilen konsere Göçer hayranları akın etti. HES kodu istenerek vatandaşlara bilet verilmesinden dolayı biletsiz olarak konser alanına gelenler içeri giremedi. Göçer'den önce Aymila Taşçı sahne aldı. Yerli ve yabancı şarkılarla konseri izlemeye gelen vatandaşlara müzik ziyafeti sunan Taşçı'nın ardından sahne alan Ferhat Göçer büyük alkışlar arasında sahneye çıktı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Göçer yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Kültür ve sosyal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun konserleri büyük alanlarda yapmak istediklerini pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanı içeri alabildiklerini ifade ederek, “Gönül isterdi ki bu konserleri büyük alanlarda, büyük sahalarda yapmak. Ama 2 yıldır hayatımızda olan pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda vatandaşımızı alabiliyoruz ve konserler için Bodrum Kalemizi kullanıyoruz. Bodrum Kalesinin restorasyon amacına ulaştı. Tüm vatandaşlarımızı bir gün gelip kalemizin içerisini gezmeye davet ediyorum. Kale konserleri kapsamında bugün yine güzel bir müzik ziyafeti ile baş başa olacağız. Bodrum merkezde bulunan esnafımıza can suyu olması için yaptığımız bu konserlerde sanatçılarımız burada gönüllü olarak sahne alıyorlar” dedi.

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