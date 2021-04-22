Fenomen Mert Armağan İBB'nin skandalını vatandaşa sordu!



Kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Bakın bu bir ironi değil' başlığını atan Mert Armağan, yasak koyan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu sanan ve yorumlar yapan iki kadının videosunu paylaştı. CHP zihniyetinin görüldüğü video, sosyal medyada birçok etkileşim aldı.



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