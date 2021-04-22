Fenomen Mert Armağan İBB'nin skandalını vatandaşa sordu!
Sosyal medyada, yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Mert Armağan, Cuma günleri Cuma namazı kılmaya gitmek isteyenlere izin vermeyen CHP'li İBB Yönetiminin, kendilerince bir çıkış yolu bularak bu kişilere ' İbadet İzin Talep Formu ' imzalatmaya başlamasını halka sordu.
Kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Bakın bu bir ironi değil' başlığını atan Mert Armağan, yasak koyan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu sanan ve yorumlar yapan iki kadının videosunu paylaştı. CHP zihniyetinin görüldüğü video, sosyal medyada birçok etkileşim aldı.
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