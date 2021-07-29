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Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Otobüs şöfürünün telefon görüşmesi

Toplu Taşıma Aracı Telefon Görüşmesi Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri Araç İçi Kamera 

-otobüsteki hastanın otobüsle hastaneye götürülüşü
-hastanın hastaneye girişi
-telefon görüntüleri

( ŞANLIURFA ) - nalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da toplu taşıma aracında fenalaşan vatandaş, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Kentte 11 numaralı Mehmet Akif Ersoy hattında hizmet veren otobüs içeresinde vatandaşın fenalaştığını gören şoför Halil Kaplan, yol güzergahından çıkarak hastaneye doğru yol aldı. Hastaneye gerekli bilgiyi veren şoför Kaplan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek rahatsızlanan vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Bir diğer araç içi kamerasına yansıyan görüntüde ise fenalaşan ve şoförden kendisini hastaneye götürmesini isteyen kadın şoför tarafından ivedi bir şekilde hastaneye kadar götürüldü. Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında otobüslerde fenalaşan 35 kişinin hastaneye yetiştirilme anları araç içeresindeki kameralara yansıdı. (BB-SD-
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