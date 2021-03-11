Fenalaşan işçi iskeleden düştü

-İşçinin ambulansa bindirilmesi

-Ambulans ve polisin olay yerinden ayrılması

-Hastane önü



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir binanın tadilatı sırasında iskelede fenalaşarak yere düşüp yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 11.25 sularında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre binada yapılan tadilat sırasında iskele üzerinde çalışan Hakan A. (40) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düşerek yaralandı. Hakan A.'nın düştüğünü gören yakınındaki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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