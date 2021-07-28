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Feke'de orman yangını
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Feke'de orman yangını

Feke'de orman yangını

Hopka Dağı yangın detay

Yangın Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Yangından detaylar
-Helikopterle yangına müdahale (ek olarak geçildi-bilgi verilecek)

( ADANA ) - ADANA

- Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Feke'nin Akoluk Mahallesi'nde, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, karadan ve havadan başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor. (BRL-ADN-Y)
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