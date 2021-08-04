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Feke'de aynı yerde orman yangını çıktı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Feke'de aynı yerde orman yangını çıktı

Feke'de aynı yerde orman yangını çıktı

Yanan bölge

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Trol 

-Helikopterin müdahalesi

( ADANA )- Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor ADANA

- Adana'nın Feke ilçesinde geçen hafta yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, 28 Temmuz'da ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının yangının söndürülmesinin ardından aynı yerde bugün yine orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına köylülerde destek veriyor. (ADN-
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