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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Feci yangın anne ile kızını ayırdı

Feci yangın anne ile kızını ayırdı

İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları

Hastane Ev Yangını Cenaze Keçi Çalışan Anne 

-yaralı görüntüsü
-vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( ŞANLIURFA )- Ev yangınında çocuk öldü, anne yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa´da çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi Çırdaklıkaya Bulvarında bulunan apartmanın 6. katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı evde kalan 3 yaşındaki Miray Karakeçili, hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne Havva Karakeçili ise yaralandı. Anne Karakeçili, hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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