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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri: 'Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler'

- Feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri: 'Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler'

-Olay yeri detay

Kaçak Yapı Gözaltı Sağlık Ekipleri Yıkım Çalışmaları Saldırı 

--Mustafa Uslu'dan detay
--Mustafa Uslu açıklama
--detaylar

( KOCAELİ ) - Feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri: "Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler" KOCAELİ

- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu, o anları anlattı. Uslu, "Bana, 'Seni de parçalarım, drone da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi’nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi dün başlatıldı. 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı.
İHA muhabiri ağır şekilde darp edildi Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı

Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu öğrenilen 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar, Uslu’nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Saldırgan şahıslar olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. "Karşılık vermedim" Yıkım çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldiğini anlatan Mustafa Uslu, "Drone uçuracaktım, hazırlıklarımı yapıyordum. Bir an da 4 kişi yanıma geldi saldırmaya başladılar. Ne olduğunu bile anlamadım. Hemen saldırmaya başladılar. Drone parçaladılar, kamerayı yere attılar. Zaten 4 kişi vurunca ben yere düştüm. Yüzüm kanamaya başladı.
Suçsuz duruma düşmemek için karşılık da vermedim. Vurup vurup gittiler. İşimizi yapmaya geldik. Sürekli bu tarz eylemlerle karşılaşıyoruz ama artık bunun sonunun gelmesi lazım. Bu cesareti nasıl buluyorlar bilmiyorum. Drone daha uçurmamıştım hazırlıyordum. Onlar yukarıda bir drone görmüşler. Bana, 'senin drone sabahtan beri uçuyor. Seni de parçalarım, drone da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere düştüm. Yerde tekme attılar. Aldığım darbeyle yüzüm kanamaya başladı.
Kanı görünce karşılık vermedim. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler. Sonra da gittiler" dedi.
Mustafa Uslu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor. (HFV-
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