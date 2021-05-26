Feci kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

-Tokat-Zile kara yolunda meydana gelen kaza

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5’e yükseldi. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Zile kara yolu Eskidağiçi köyü mevkiinde meydana geldi. Birol Bayır (43) idaresinde 34 VJL 82 plakalı Volkswagen Passat marka otomobille ile Bekir Türker (57) idaresindeki 26 ABE 826 plakalı Ford Tourneo marka kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Himmet Tok (75), İsmail Yılmaz (62) ile otomobilde bulunan Abdül Kerim Bayır (13) ve Esma Elif Bayır (16) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan babaanne kurtarılamadı İstanbul’dan Zile ilçesine tatile geldikleri öğrenilen aynı aileden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Yaralılardan durumu ağır olan Emine Bayır (72) ise sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen anne Şükriye Bayır (41) yoğun bakım servisinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan kızı Nisanur Bayır (7) ise aynı hastanede tedavi altın alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan baba Birol Bayır ise Turhal Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazada yaralanan Bekir Türker (52), Şerife Yılmaz (62), Rabia Türker'in (22) ise tedavileri ise Zile ve Turhal Devlet Hastanesinde devam ediyor. (Nİ-GF-

