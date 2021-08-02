Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Cenaze Tarım Tarım İşçisi Sağlık Ekipleri 


- Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve yabancı uyruklu tarım işçisi taşıyan 01 MA 6902 plakalı Ford marka minibüse arkadan gelen 27 VG 460 plakalı tır çarpmış, feci kazada 3 kişi ölürken 18 kişi de yaralanmıştı. Çarpma sonucu savrulan minibüs ve tır orta refüjde durabildiği kazada, otoyolda can pazarı yaşanmış, savrulan yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, minibüste sıkışan 5 yaralı ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılmıştı. Tır ile minibüs arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılken, Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 18 yaralıdan ise 3'nün hayati tehlikesinin sördüğü belirtilmişti. Sağlık durumu ağır olan yaralılarden birinin daha gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin 4'nün de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, üzerlerinde kimlik çıkmaması nedeniyle henüz isimleri belirlenemedi. Yapılacak teşhisin ardından ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi bekleniyor. (RY-SD-
İlgili Foto Galeriler
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı