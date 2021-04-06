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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Feci kazada ölenlerin kimliği belli oldu

Feci kazada ölenlerin kimliği belli oldu

Kaza görüntüleri

Trol 

-Ölü ve yaralıların görüntüleri
-İtfaiye Ambulans ve 112 ekipleri
-detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü A.Y. ile H.T. hayatını kaybederken; yaralanan K.Y., C.T. ve M.Y. ise kaldırıldıkları Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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