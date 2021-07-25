Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Feci kazada ölen esnaf son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Feci kazada ölen esnaf son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada ölen esnaf son yolculuğuna uğurlandı

Camiiden detay

Esnaf Cenaze Cenaze Namazı Gözyaşı Trol 

-Cenaze namazının kılınması
-Cenazeye katılanlar
-Tabutun taşınması
-Erdal Yıldız'ın fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'tan Karabük'e kamyonetiyle seyir halindeyken yol kenarındaki direğe çarparak hayatını kaybeden 35 yaşındaki esnaf Erdal Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kent merkezinde esnaflık yapan iki çocuk babası 35 yaşındaki Erdal Yıldız, dün sabah saatlerinde Karabük'e giderken kaza geçirdi. Yıldız'ın kullandığı 67 AAT 651 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak uyarı levhasının demir ayaklarına çarptı. Araçta sıkışan Yıldız, iki saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Feci kazada hayatını kaybeden Erdal Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi Uzunmehmet Camii'ne getirilen Erdal Yıldız için tören düzenlendi.
Kılınan ikindi namazının ardından Erdal Yıldız'ın cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından Erdal Yıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Cenazeye katılan Yıldız'ın yakınları gözyaşı döktü.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı