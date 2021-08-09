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Feci kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen toprağa verildi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Feci kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen toprağa verildi

-Cenaze namazından görüntüler

Emekli Öğretmen Trafik Kazası Öğretmen Cenaze Namazı Yolcu Otobüsü 

--Ölen Ahmet Yağlıdere'nin fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere (66) İzmit Kent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsünde bulunan 15 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 15 vatandaştan 6’sı Kocaeli’de defnedildi. Meydana gelen trafik kazasında otobüste bulunan yolculardan emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere (66) yaşamını yitirirken, kızı Merve Yağlıdere(22) ise yaralandı. Ahmet Yağlıdere'nin öğretmen olan kızı ile Balıkesir Ayvalık’a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Ahmet Yağlıdere’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit’te yaşayan Yağlıdere’nin cenazesi Kent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Kazada yaralanan 22 yaşındaki Merve Yağlıdere'nin ise Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi. (HY-RFK
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