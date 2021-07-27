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Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI KAZA ANI

İlk Müdahale Hastane Jandarma Kamera Trol 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR DETAY GÖRÜNTÜLER

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Bartın-Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Faruk M. idaresindeki 14 BC 013 plakalı Toyota marka otomobil Kozcağız’dan Bartın istikametine seyir halinde iken tali yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Yıldıray E. idaresindeki 06 CIG 478 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada 14 BC 013 plakalı araç sürücüsü Faruk M. (25), aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 aylık hamile eşi Meral M. (23) ve Müzeyyen M. (57) ile 06 CIG 478 plakalı araç sürücüsü Yıldıray E. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kazanın gerçekleştiği an ve sonrasında çevredekilerin yardım için araçlara koştuğu görüldü.

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