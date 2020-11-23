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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Feci kaza; 1’i bebek 2 ölü ve 2 kişi ağır yaralandı

Feci kaza; 1’i bebek 2 ölü ve 2 kişi ağır yaralandı

Kaza yapan otomobilden detaylar

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

- Yaralı Gamze Tekin’e sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi
- Ambulansın olay yerinden ayrılışı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza Ereğli Zonguldak yolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada 1'i bebek 4 kişi ağır yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli ve Zonguldak'taki hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan 1 yaşındaki Öykü Hilal Tekin ve araç sürücüsü Yadigar Eroğlu hastanede hayatlarını kaybederken, yine kazada ağır yaralanan bebeğin annesi G. T. (24) ve Ş. T.'nin (53) tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (VK-SÖ-
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