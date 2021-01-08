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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- FBI, Kongre binası yakınındaki bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu

- FBI, Kongre binası yakınındaki bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu

FBI tarafından yayınlanan fotoğraflar

(WASHINGTON) WASHINGTON

Dera İnternet Sitesi Dolar Başkent 


- Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), başkent Washington'daki Kongre binası yakınına yerleştirilen 2 boru tipi bomba ile ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz Çarşamba günü başkent Washington DC'deki Kongre binasını basan Donald Trump destekçilerini ve binanın yakınlarına yerleştirilen 2 boru tipi ile ilgili şüphelileri teşhis etmek için halktan yardım talep etti. FBI, boru tipi bombalarla ilgili şüpheliler için 50 bin Dolar ödül koydu. Sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, "FBI, 6 Ocak 2021'de Washington DC'de şüpheli boru tipi bombalarının yerleştirilmesinden sorumlu kişilerin yeri ve tutuklanmasına yardım edebilecek bilgiler için 50 bin dolara kadar ödül sunuyor" denildi.
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