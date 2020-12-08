Fazlı Tan: 'Hakemler daha adaletli ve dikkatli olmalı'



- Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, hakemin olmayan bir penaltıyı verdiğini vurgulayarak, "Biraz daha hakemlerin daha adaletli ve dikkatli maç yönetmesini talep ediyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan RH Bandırmaspor - Bursaspor karşılaşması sonrasında Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Tan, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Zor bir deplasman maçıydı. Rakibimiz son 3 maçta 7 puan almıştı ve önemli çıkışları vardı. Biz de son iki maçımızda mağlup olup, o psikolojiyle buraya gelmiştik. Kazanmak bizim için önemliydi. Bugün de kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki Samsun maçı var. Yarından itibaren bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Maça iyi başlayan taraf bizdik. 3. dakikada Burak Kapacak ile çok net bir pozisyon kaçırdık. Sonrasında oyun dengelendi ve rakibimizin de bizim de çok ciddi pozisyonlarımız olmadı. İlk yarının sonunda atılan bir ara topuyla Özer'in golüyle devreye önde girdik. İkinci yarıda rakibimiz baskılı başlamaya çalıştı ama biz bu baskıyı kırdık. 55. dakikada kalecinin bir hatası ile ikinci golümüzü bulduk ve 2-0 öne geçtik. Bundan sonra daha büyük bir baskı kurmaya çalıştı Bandırma takımı. O baskıya kontralarla cevap verebilirdik ama çok ciddi anlamda kontralara çıkamadık. Olmayan bir penaltıyı verdi hakem. Oyuncumuz hiçbir şekilde dokunmamış. Olmayan bir penaltı verilmiş ve maç 2-1'e geldi. Biz genç ve tecrübesiz bir takımız. Bu tür hatalı kararlar oyuncularımızın içeride kırılganlığını arttırıyor. Buradan hakem arkadaşlarımıza söylüyorum. Altay maçında 30. saniyede olmayan ofsayttan golümüz iptal oluyor. Burada olmayan bir penaltı veriliyor. Kaleci elinden kaçırıp o pozisyon bize penaltı verilmesi gerekirken verilmiyor. Üstüne bir de rakibe faul veriliyor. Rakip bağırıyor, atıyor faul veriliyor. Bizimkilere verilmiyor. Biraz daha hakemlerin daha adaletli ve dikkatli maç yönetmesini talep ediyoruz. Çünkü biz genç bir takımız. Genç takımlarda bu tür şeyler çok hızlı etki ediyor. Maçın sonlarına doğru takımımız savunmayı mükemmel yaptı. Rakibimiz o dakikalarda çok ciddi anlamda üçüncü bölgede bizi hapsetti ama golü bulamadılar. 2-1 ile evimize mutlu bir şekilde dönüyoruz" diye konuştu.





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