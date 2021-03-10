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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

Minibüsün içinden görüntü

Minibüs Şoförü Polis Para Cezası Trafik Polisi 

-Vatandaşların minibüsten çıkması
-Ceza kesilmesi
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Bahçelievler’de fazla yolcu alan minibüs şoförü seyir halindeyken bir anda trafik polisini karşısında görünce şoke oldu. Şoföre, 9 fazla yolcu taşıyarak korona virüs kurallarını hiçe saydığı için bin TL para cezası kesildi. Bahçelievler'de Şirinevler Kuyumcukent seferini yapan minibüs şoförü 29 Ekim Caddesi'nde trafik polisi ile karşılaşınca şoke oldu. Minibüsü durduran trafik ekipleri, içerisindeki yolcuları dışarı çıkararak tek tek saydı. Minibüsten 9 fazla yolcu çıktı. Ekipler, şoföre 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda bin TL para cezası kesti.
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