Fatma Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi

-Açıklama,

-Genel Detaylar,

-Not: 06.06.2021 tarihinde Gaziantep'ten geçilen "Otobüs şoförü hayat kurtardı" arşiv eklendi



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Yaklaşık 1 hafta önce otobüs içerisinde fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtaran otobüs şoförü Mehmet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 1 hafta önce yolculuk sırasında fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtaran otobüs şoförü Mehmet Yılmaz'ı misafir etti. Mehmet Yılmaz'la bir süre sohbet eden Fatma Şahin, duyarlı davranışı için kendisine teşekkür ederek cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. “Küçücük bir hediye ile Mehmet’e ve ailesine teşekkür etmek istedik” Duyarlı davranışından dolayı otobüs şoförü Mehmet Yılmaz’a teşekkür eden ve cumhuriyet altını hediye eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Ulaşım A.Ş’de bu işin başında olan herkese teşekkür ediyoruz. Aslında bu hediye canın söz konusu olduğu yerde hiçbir şey değil. Ama bizim örfümüz, geleneğimiz güzel bir iş yapılınca bunun mükafatlandırmaktır. Bunu örnek olarak göstermek lazım. Çam sakızı bir hediye bu, yoksa bunun hiçbir karşılığı yok. Küçücük bir hediye de olsa Mehmet’e ve ailesine hediye etmek istedik” diye konuştu.

(AD-SVY-

