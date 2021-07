Fatih Unkapanı’nda çöken metruk binadaki çalışmalar sona erdi

-Aramadan görüntü

( İSTANBUL -TOPLU)- Çöken binada yapılan aramada can kaybının olmadığı öğrenildi İSTANBUL



- Fatih Unkapanı’nda saat 23.00’da çöken 3 katlı binadaki arama çalışmaları sona erdi. Yapılan arama çalışmalarında her hangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Olay saat 23.00’te Fatih Unkapanı Yavuz Sinan Mahallesi Unkapanı Değirmeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada meydana gelmişti. İddiaya göre çökme esnasında metruk binanın içinde hurda malzeme çalmak için girenlerin olduğu öğrenildi. Büyük bir gürültü ile çöken binayı gören çevredeki sakinler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine binanın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, içeride bulunan bir kişiyi çıkardı. Bunun üzerine sokağa AFAD ekipleri ve arama çalışmalarında yer almak için hassas burunlu köpeklerde getirildi.

Çalışmalar sona erdi AFAD ve itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmasında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Çalışmalar bir süre daha devam ettikten sonra sonlandırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.