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Fatih’teki 4 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’teki 4 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı

Fatih’teki 4 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı

Yangın görüntüsü

Yangın Bodrum 

-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Fatih’te 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alev alev yanan dairedeki yangın üst katlara sirayet etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangında ölen yada yaralanan olmadı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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