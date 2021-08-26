Fatih’teki 4 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı

- Fatih’te 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Fatih’te 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alev alev yanan dairedeki yangın üst katlara sirayet etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangında ölen yada yaralanan olmadı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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