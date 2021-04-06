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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih’te yaşlı adam caminin lavabosunda mahsur kaldı

Fatih’te yaşlı adam caminin lavabosunda mahsur kaldı

İtfaiye ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Polis Hastane Yaşlı Adam 

-Kapıyı açma çalışmaları
-Yaşlı adamı içerden çıkarmaları
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )- Yere düşünce ayağı kırılan yaşlı adam, kilitli kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu kurtarıldı İSTANBUL

- İstanbul'un Fatih ilçesinde bir camiye gelen yaşlı adam, namaz kılmadan önce girdiği lavaboda mahsur kalınca zor anlar yaşadı. Yere düşüp ayağını kıran yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kilitli kapı kesilerek kurtarıldı. Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Balat Mahallesi’nde bulunan Mehmet Ağa Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre namaz kılmak için evinden çıkarak camiye gelen 85 yaşındaki Ahmet Üçhaş, namaz kılmadan önce lavaboya girdi. Bu sırada lavabonun kapısı yaşlı adamın üzerine kilitlendi. O esnada yere düşen Ahmet Üçhaş içeride mahsur kaldı. Yaşlı adamın yardım çığlıklarına duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride kilitli kalan yaşlı adamı kurtarmak için demir kapıyı kesti. Kapının açılması ile kısa sürede içeriden çıkarılan yaşlı adam camiye alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet Üçhaş’ın ayağının kırıldığı öğrenildi.
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