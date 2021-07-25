Fatih'te yangın paniği...Mahsur kalanları itfaiye ekipleri böyle kurtardı

-Binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te bulunan 4 katlı bir otelin deposunda elektrik kontağından çıkan yangında biri çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay bugün saat 16.30 sıralarında Kocapaşa Mahallesi Serdar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir otelin depo kısmında elektrik kontağı kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın sonrası otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında binanın dördüncü katında bulunan biri çocuk olmak üzere 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Panik anları kamerada Otelde çıkan yangın nedeniyle oluşan panik anları ve biri çocuk olmak üzere 5 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürülürken , yangın sırasında oluşan panik yangının söndürülmesiyle sona erdi. (GK-RU

