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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon

Fatih’te uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon

Şahısların görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Altın Gözaltı Harekete Geç 


- düzenlendi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince; pazartesi günü saat 19. 00 sıralarında Teyyareci Rıdvan Sokak üzerinde bulunan bir bakkalın üst katında bulunan bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalarından neticesinde A A, T T, S A isimli şüpheli gözaltına alındı. Toplam 12.8 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. (ZA-
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