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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı

Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı

Kamyonun kaldırılmasından görüntü

Direksiyon 

-Tekstil malzemelerinin kamyonetlere yüklenmesinden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Kamyon kasasında bulunan tekstil ürünleri kamyonetlere sevk edildi İSTANBUL

- Fatih Laleli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna devrilen kamyon uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Kamyon kasasından savrulan tekstil malzemeleri kamyonetlere yüklenerek götürüldü. Gece saatlerinde Fatih Laleli Ordu Caddesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kamyon 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Kamyon kasasından etrafa savrulan tekstil malzemeleri de kamyonetlere yüklenerek götürüldü. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kaldırılan kamyon çekici ile götürüldü. (DH-
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