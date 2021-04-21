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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Fatih’te toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Polis ekiplerinden görüntüler

Toplu Taşıma Trol 

-Toplu taşıma araçları denetlemeden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri yolcu ve şoförlere tedbirlere uyma konusunda uyarılarda bulundu. Korona virüs vakalarının günden güne artmasıyla virüsle mücadele kapsamında denetimler sıklaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, ilçenin belirli bölgelerinde denetim noktaları oluşturdu. Otobüs, minibüs ve taksi gibi toplu taşıma araçlarını çeviren ekipler, araçların içerisindeki yolcu sayısını kontrol ederek tedbirler hakkında uyarılarda bulundu. Toplu taşıma araçlarının genelinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği görüldü.
Tedbirlere uyan yolcu ve şoförlere teşekkür edilirken, uymayanlara cezai işlem uygulandı. (HES -RU
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