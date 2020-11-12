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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi

Fatih'te termal kameralı drone ile sigara denetimi

Drone termal kamera görüntüsü

Sigara Yasağı Termal Kamera Sigara Polis Ekipleri Sigara Denetimi 

-Drone ile uyarılan vatandaşlar
-Polis ekiplerinin denetimi
-Vatandaş röp.
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eminönü Meydanı’nda termal kameralı drone ile sigara yasağı denetimi yaptı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri artan korona virüs vakaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar kapsamında Eminönü’nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimde termal kameralı polis drone’u kullanıldı. Polis Drone Pilotu Necat Kalkan’ın kullandığı termal kameralı drone ile ateşi yüksek olan kişiler tespit edildi. Meydanda maskesiz ve sigara içen kişiler drone ile belirlenerek uyarılar yapıldı. Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
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