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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te taksi ve taksi durakları korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Fatih’te taksi ve taksi durakları korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Taksiler dezenfekte edilirken görüntü

Ticari Taksi Taksi Durakları Taksi Şoförleri 

-Durak dezenfekte edilirken görüntü
-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ticari taksiler ve durakları dezenfekte edildi. Fatih Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının baş göstermesi ile birlikte ilçede, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet’te ticari taksileri ve durakları dezenfekte etti. Hem taksileri ve durakları dezenfekte eden ekipler, hem de taksi şoförlerine maske ve dezenfektan hediye etti. “Biz araçlarımızda hijyen ve mesafeye önem veriyoruz” Sultanahmet Turizm Taksi Durağı Başkanı Adnan Fincan, “Biz araçlarımızda hijyen ve mesafeye önem veriyoruz. Her aracımızda dezenfektan bulunuyor. 3 kişiden fazla yolcu da almıyoruz. Fatih Belediyesi’ne de teşekkür ederiz. Her hafta bu dezenfekte çalışmalarını yapıyorlar” dedi.

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