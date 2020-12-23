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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk

Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk

Kuyruktan görüntü

Kamu Çalışanları Salmas Çalışma Saatleri 

-Vatandaş röpler
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde oluşan kuyruk dikkat çekti. Pandemi nedeniyle çalışma saatlerinin kısalmasıyla yoğunluk artarken, kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 saatleri arası olarak uygulanmaya başlanmıştı. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası önüne gelen vatandaşlar ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gelen yabancılar mesai saati öncesi uzun kuyruk oluşturdu. Zaman zaman benzer görüntülerin yaşandığı bina önünde sosyal mesafe kuralına uyulmadı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde işlem yaptırmak için sıra bekleyen bir kişi saat 07.00’de geldiğini dile getirdi. Kuyrukta bekleyenlerden bazıları sosyal mesafe kuralına uyulmamasından şikayet etti. Bazı vatandaşlar ise korona virüsten korunmanın yolunu çift maske takmakta buldu. (CS-HK-
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