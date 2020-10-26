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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te sosyal mesafesiz gelin alma merasim

Fatih’te sosyal mesafesiz gelin alma merasim

Gelin alma merasimindeki vatandaşların sosyal mesafeye uymaması

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp maske takmadılar İSTANBUL

- Fatih’te düzenlenen gelin alma merasiminde sosyal mesafe ve maske tedbirleri hiçe sayıldı. Korona virüs vakalarının yüzde 40’nın görüldüğü İstanbul’da sosyal mesafe ve maske kuralı yine hiçe sayıldı. Fatih’te yapılan gelin alma merasiminde sosyal mesafe ve maske kuralı adeta unutuldu. Kameralara yansıyan merasimde, kimi vatandaşlar maskelerini takmazken, kimi halay çekti. Korona virüs ile mücadelede hayati önem taşıyan maske ve sosyal mesafenin yok sayıldığı anlar, görenlere pes dedirtti. (İD-ÖY-ZA-
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