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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te oyuncak deposunda yangın

Fatih’te oyuncak deposunda yangın

Drone görüntüsü

Güvenlik Önlemi Yangın Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-Depodan alevlerin yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL ) Fatih’te oyuncak deposundaki yangın böyle görüntülendi- Alev alan oyuncak deposuna itfaiye ekipleri müdahale etti İSTANBUL

- Fatih Tahtakale’de bulunan bir oyuncak deposunda yangın çıktı. Depo alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Tahtakale Mahallesi Karakol Sokak’ta bulunan bir oyuncak deposunda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oyuncak deposunu sardı. Depodan yükselen duman şehrin bir çok noktasından görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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