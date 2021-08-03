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Fatih’te motosiklet denetimi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih’te motosiklet denetimi

Fatih’te motosiklet denetimi

Motosikletlerden görüntü

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Denetimlerden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Durdurulan motosikletlilerin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı İSTANBUL

- Fatih’te polis ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Trafik ekipleri, Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Fatih’te gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Yapılan denetimlerde evraklarında eksiklik olan, ehliyeti olmayan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken denetimlerin saat 18.00'e kadar süreceği öğrenildi. (SB-RU
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